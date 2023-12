MPreis will fünf Standorte in Tirol besser nützen

Innsbruck – MPreis will neue Wege gehen, was seine Geschäfte betrifft. Konkret handelt es sich um die Standorte in Mayrhofen, Ellmau, Axams, Sillian und Inzing. Diese seien hervorragend gelegen, deshalb würden sie sich für Flächenoptimierung anbieten. MPreis-Geschäftsführer David Mölk will mit „gutem Beispiel vorangehen, um der Flächenversiegelung bestmöglich entgegenzuwirken“. Bestehende Standorte sollen also nicht erweitern, sondern optimiert werden, sagt er. Vorstellen könnte man sich im Zuge des neuen Joint-Ventures mit der A & U Firmengruppe beispielsweise die Überbauung von bestehenden Parkplätzen. Zudem könnten in MPreis-Räumlichkeiten auch andere Geschäfte, etwa Apotheken oder Ordinationen, Platz finden, so Mölk.