35-Jähriger aus Seefeld seit einer Woche abgängig, Unfall befürchtet

Seefeld – Seit einer Woche fehlt von einem 35-jährigen Mann aus Seefeld jede Spur. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der in Tirol lebende Deutsche zuletzt am 13. Dezember gegen 21.30 Uhr bei einem Lokal im Ortskern von Seefeld gesehen, als er dieses zu Fuß in unbekannte Richtung verließ. Der 35-Jährige kam laut Polizei nie bei seiner Wohnung an.