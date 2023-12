Weitere Firma der Signa-Gruppe steht vor Insolvenz

Wien – Eine weitere Firma der finanziell angeschlagenen Signa-Gruppe steht vor der Insolvenz. Die Bauträger-Tochter BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH der nicht insolventen Signa Development hat am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband und der Kreditschutzverband KSV1870 am Mittwochabend mitteilten.

Zu den Projekten der BAI zähle unter anderem das Wohn-Projekt WWE Gründe in St. Pölten, der Life Science Standort in der Wiener Muthgasse oder das Wohn-Projekt Donaumarina im 2. Wiener Gemeindebezirk, schrieb das Onlineportal "immoflash" am Mittwochabend. Auch der "APA-Turm" in Wien Heiligenstadt gehöre der Signa-Tochter.

Die Signa Holding hatte die Insolvenz am 29. November beantragt, im Anschluss daran sind auch einige Signa-Töchter in Österreich und Deutschland - darunter SportScheck und die Informationstechnologie GmbH - bereits in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Der stark verschachtelte Signa-Konzern mit seinen rund 1.000 Gesellschaften ist das bisher größte Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt. Neben gestiegenen Zinsen machen Immobilienunternehmen auch höhere Baukosten und das Ausbleiben großer Immobilientransaktionen zu schaffen. Bei Signa kamen hausgemachte Probleme in der Unternehmensstrategie hinzu. (APA)