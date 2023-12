Entsorgungsbetriebe erwarten Müllmengen vor Weihnachten

Die österreichischen Müllabfuhren rechnen nach den Weihnachtsfeiertagen mit enormen Abfallmengen und rüsten sich für einen Hochbetrieb inklusive Sonderschichten. Denn heuer trete der seltene Fall ein, dass die Müllabfuhren von 24. bis 26. Dezember an drei Tagen am Stück still stehe, hieß es vom Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Donnerstag in einer Aussendung. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Abfall rund um die Feiertage bestmöglich zu vermeiden.