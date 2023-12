Leopold Museum widmet sich 2024 der Neuen Sachlichkeit

Nach einem Expressionismus-Schwerpunkt 2023 widmet sich das Leopold Museum im Wiener Museumsquartier im kommenden Jahr der Neuen Sachlichkeit. Ab 24. Mai wird die erste umfassende Ausstellung in Österreich zur Neuen Sachlichkeit in Deutschland gezeigt, im Herbst folgt eine große Werkschau zu Rudolf Wacker. Instandsetzungsarbeiten sollen im April bei laufendem Betrieb erfolgen, hieß es in einer Aussendung.

Über 2023 zieht man im Leopold Museum zufrieden Bilanz. Rund 380.000 Besucherinnen und Besucher wurden in Wien gezählt (wobei die erste große Präsentation zur Sammlung Würth in Österreich mit 180.000 Besuchern zu Buche schlägt), weitere 242.293 Eintritte verzeichnete die Schau "Egon Schiele from the Collection of the Leopold Museum - Young Genius in Vienna 1900" im Tokyo Metropolitan Art Museum.