Weihnachtsendspurt und Warten auf das Christkind: Das ist am Wochenende los in Tirol

Lange hat man darauf gewartet und hin gefiebert, jetzt ist es so weit: Am Sonntag ist endlich Weihnachten! Dementsprechend weihnachtlich sind auch unsere Veranstaltungshinweise für's Wochenende. Doch auch die eine und andere weniger festliche Veranstaltung findet an den Tagen vor Heiligabend noch statt. Die besten davon haben wir hier aufgelistet. Viel musikalisches und einiges an Weihnachtsmärkten: Die letzten zwei Tagen vor Weihnachten vergehen mit unseren Eventtipps wie im Flug.