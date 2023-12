Minister Rauch mahnt in den Feiertagen zu Vorsicht wegen Corona

Wien – Die Kurven auf dem Dashboard des Corona-Abwassermonitorings kannten in den vergangenen Wochen nur eine Richtung: nach oben. Zwar dürfte die Spitze überschritten sein. Experten sprechen dennoch von der bisher höchsten Covid-Welle in Österreich – die das Gesundheitssystem zum Glück nicht mehr an die Belastungsgrenze führt. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mahnt angesichts dieser Zahlen und der bevorstehenden Feiertage zu Vorsicht. Dies gelte gerade vor Treffen mit vulnerablen und älteren Personen.