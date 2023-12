Möglicher Kompromiss für Gaza-Resolution im Sicherheitsrat

Nach tagelangem Ringen um eine Resolution zur Linderung der humanitären Not im Gazastreifen zeichnet sich ein möglicher Kompromiss im UNO-Sicherheitsrat ab. In einem veränderten Entwurf sind einige Formulierungen in Richtung Israels - wie zum Beispiel die Verurteilung der Angriffe auf Zivilisten - deutlich abgeschwächt oder gestrichen. Bei der besonders umstrittenen Frage, wie Hilfslieferungen überprüft werden sollen, wird die Einsetzung eines UNO-Koordinators gefordert.