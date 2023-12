Kraft hat Tourneesieg trotz Rückenproblemen im Visier

Dennoch ist Kraft zuversichtlich, ein Wörtchen um den "Goldenen Adler" mitreden zu können. "Die Saison war bis jetzt ein Traum und da gehe ich gerne als einer der Topfavoriten in die Tournee", betonte Kraft. Er müsse anders als in den Jahren zuvor nicht zaubern oder die nötigen Meter suchen. "Ich bin gerne in dieser Situation." Acht solide Sprünge gilt es auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf, beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen sowie vor heimischer Kulisse am Bergisel in Innsbruck (3.1.) und beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen (6.1.) abzuliefern.