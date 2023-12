Starke Sturmböen und Niederschläge sorgen in Tirol für Stromausfälle und Straßensperren

Die Behörden warnen am Freitag und Samstag vor Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern und vor mehr als einem Meter Neuschnee in den Bergen. Die Lawinengefahr steigt an. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen und Straßensperren.

Innsbruck – Tirol startet turbulent ins Weihnachtswochenende: Starke Sturmböen, Schnee- und Regenfälle sorgten am Freitag für Stromausfälle, Straßensperren und erhöhte Lawinengefahr.

Hunderte Haushalte ohne Strom

In der Nacht und Freitagfrüh fiel in mehreren Tiroler Gemeinden der Strom aus. Besonders betroffen waren die Bezirke Schwaz und Kufstein. Gegen 5.30 Uhr etwa gingen rund um den Achensee die Lichter aus. Die Störung konnte dort nach etwa einer dreiviertel Stunde wieder behoben werden. Zu den betroffenen Gemeinden gehörten in der Früh auch Brixlegg, Erl und Kössen, später waren auch Teile von Kirchberg betroffen. Gegen 8 Uhr waren mehr als 900 Tiroler Haushalte ohne Strom, zwei Stunden später waren es noch rund 450.

„Wir sind für den Tag gerüstet und arbeiten unter Hochdruck an der Behebung der Sturmschäden“, sagte Christian Ammer, Leiter der Abteilung Systemführung und Netze bei der Tinetz, Freitagfrüh im Gespräch mit TT.com. „In Niederndorferberg etwa konnten unsere Monteure jedoch noch nicht zu den Störstellen vordringen, da es für sie aktuell zu gefährlich ist. Wir bitten daher um Verständnis, wenn die Wiederherstellung der Stromversorgung mancherorts etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Sicherheit geht vor.“

Aufgrund der Wetterprognose rechnet Ammer damit, dass es im Lauf des Freitags immer wieder zu Störungen kommen wird.

⚡ Service Störungskarte der Tinetz

Mehrere Straßen gesperrt

Auch auf Tirols Straßen sorgten die Wetterbedingungen am Freitag für Probleme. Wegen Lawinengefahr oder glatter Fahrbahn mussten mehrere Straßen im ganzen Land gesperrt werden. Die Sperren im Überblick (Quellen: Polizei, ÖAMTC):

Die Kaiserer Landesstraße (L268) musste zwischen Steeg und Kaisers wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Die Sperre bleibt laut Polizei voraussichtlich noch einige Stunden aufrecht.

musste zwischen Steeg und Kaisers wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Die Sperre bleibt laut Polizei voraussichtlich noch einige Stunden aufrecht. Auch die Ranalter Straße (L232) im Stubaital musste auf Höhe Ranalt in beiden Richtungen wegen gefährlicher Fahrbedingungen gesperrt werden.

im Stubaital musste auf Höhe Ranalt in beiden Richtungen wegen gefährlicher Fahrbedingungen gesperrt werden. Die Bschlaber Landesstraße (L266) ist zwischen Elmen und Bschlabs in beiden Richtungen wegen Schneeglätte gesperrt.

ist zwischen Elmen und Bschlabs in beiden Richtungen wegen Schneeglätte gesperrt. Die Gramaiser Landesstraße (L267) ist zwischen Gramais und der Straßenkreuzung Häselgehr wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt.

ist zwischen Gramais und der Straßenkreuzung Häselgehr wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt. Die Sellraintalstraße (L13) wurde zwischen Kühtai und Kreuzung St. Sigmund ebenfalls in beiden Richtungen wegen Lawinengefahr gesperrt.

wurde zwischen Kühtai und Kreuzung St. Sigmund ebenfalls in beiden Richtungen wegen Lawinengefahr gesperrt. Jerzener Straße (L243) wurde nach einem Erdrutsch zwischen Pitzenebene und Wald im Pitztal gesperrt.

🚧 Service Aktuelle Informationen finden Sie beim ÖAMTC-Verkehrsservice

Sturm- und Schneewarnung für Tirol

Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag werden starke Sturmböen erwartet. In Tallagen können Windböen von bis zu 90 km/h auftreten, im Hochgebirge sind zeitweise schwere Sturmböen von über 100 km/h zu erwarten. Seitens der GeoSphere Austria wurde für ganz Tirol daher von Donnerstag bis Samstag die Warnstufe „Orange“ – die zweithöchste Warnung der vierstufigen Skala (3 von 4) – ausgegeben.

Für den Westen Tirols – die Bezirke Reutte, Landeck, Imst und der Westen von Innsbruck-Land – wurde zudem für den heutigen Freitag und Samstag die Schnee-Warnstufe „Orange“ ausgegeben.

„Zu größeren Behinderungen kann es bei der Verkehrsinfrastruktur kommen“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Katastrophenschutzzentrums des Landes. „Etwa wenn umfallende Bäume Bahnverbindungen oder die Straßen blockieren.“ Rizzoli ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf. „Unternehmen Sie keine Spaßfahrten“, appelliert er.

Mehr zum Thema:

Große Lawinengefahr ab Freitag

Aufgrund der prognostizierten, sehr stürmischen Verhältnisse und der Neuschneemengen von über einem Meter im Hochgebirge gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Freitag, für Teile Tirols die zweithöchste Lawinengefahrenstufe 4 – Große Lawinengefahr – aus. Hauptbetroffen sind die Regionen westlich des Wipptals sowie die Hohen Tauern.

In tieferen Lagen sowie im Tiroler Unterland gilt verbreitet die Lawinengefahrenstufe 3, Erhebliche Lawinengefahr. Diese kritische Lawinensituation dauert voraussichtlich bis Sonntag, 24. Dezember, an.

❄️ Service Aktuelle Lawinenlage in Tirol

Wintersportbegeisterte sollen über die nächsten Tage große Vorsicht walten lassen, findet auch Sicherheitslandesrätin Astrid Mair. „Die Feiertage und der kommende Neuschnee laden dazu ein, sich in die Tiroler Berge zu begeben. Angesichts der Lawinengefahr gilt jedoch besondere Vorsicht und defensives Verhalten abseits gesicherter Pisten.“