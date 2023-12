Sturmböen, Schnee und Regen in Tirol: Mehrere Straßen gesperrt, Stromausfälle großteils behoben

Die Behörden warnen am Freitag und Samstag vor Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern in den Tälern und vor mehr als einem Meter Neuschnee in den Bergen. Die Lawinengefahr steigt an. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen und Straßensperren.

Innsbruck – Tirol startet turbulent ins Weihnachtswochenende: Starke Sturmböen, Schnee- und Regenfälle sorgten am Freitag für Stromausfälle, Straßensperren und erhöhte Lawinengefahr. Der Tiroler Spitzenwert des Sturms wurde am Freitag mit 159,5 km/h in Galzig (2079 Meter Seehöhe) gemessen. Auch durch die Täler fegten teils kräftige Böen.

Bereits in der Nacht und Freitagfrüh fiel in mehreren Tiroler Gemeinden der Strom aus. Gegen 8 Uhr waren mehr als 900 Tiroler Haushalte ohne Strom.Besonders betroffen waren zunächst vor allem die Bezirke Schwaz und Kufstein, später auch Osttirol. Gegen 5.30 Uhr etwa gingen rund um den Achensee für eine Dreiviertelstunde die Lichter aus. Zu den betroffenen Gemeinden gehörten auch Brixlegg, Erl und Kössen, später waren auch Teile von Kirchberg sowie einige Osttiroler Gemeinden betroffen.

Bis kurz nach Mittag konnte der Großteil der Störungen behoben werden: Gegen 13 Uhr hatten laut Tinetz lediglich 42 Haushalte in Matrei in Osttirol keinen Strom, in allen übrigen Gemeinden konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

Die Stromversorgung wurde unter anderem durch umstürzende Bäume in mehreren Gemeinden unterbrochen. © Tinetz

Aufgrund der Wetterprognose rechnet man bei der Tinetz damit, dass es im Lauf des Freitags immer wieder zu Störungen kommen kann. „Wir arbeiten seit Mitternacht unter Hochdruck an der Behebung der Sturmschäden“, sagte Christian Ammer, Leiter der Abteilung Systemführung und Netze bei der Tinetz, Freitagfrüh im Gespräch mit TT.com. Dennoch bat Ammer um Nachsicht, falls es einmal länger dauern sollte. „In Niederndorferberg etwa konnten unsere Monteure längere Zeit nicht zu den Störstellen vordringen, da es für sie zu gefährlich war. Sicherheit geht vor.“

Mehrere Straßen gesperrt

Auch auf Tirols Straßen sorgten die Wetterbedingungen am Freitag für Probleme. Wegen Lawinengefahr, Erdrutschen oder glatter Fahrbahn mussten mehrere Straßenverbindungen im ganzen Land gesperrt werden.

Gesperrt sind bzw. waren unter anderem folgende Straßen (Quellen: Polizei, ÖAMTC):

Die Stanzertal Landesstraße (L68) Pians wurde zwischen Schnann und Pettneu gesperrt.

Pians wurde zwischen Schnann und Pettneu gesperrt. Die Kaiserer Landesstraße (L268) musste zwischen Steeg und Kaisers wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Die Sperre bleibt laut Polizei voraussichtlich noch einige Stunden aufrecht.

musste zwischen Steeg und Kaisers wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Die Sperre bleibt laut Polizei voraussichtlich noch einige Stunden aufrecht. Auch die Ranalter Straße (L232) im Stubaital musste auf Höhe Ranalt in beiden Richtungen wegen gefährlicher Fahrbedingungen gesperrt werden.

im Stubaital musste auf Höhe Ranalt in beiden Richtungen wegen gefährlicher Fahrbedingungen gesperrt werden. Die Bschlaber Landesstraße (L266) ist zwischen Elmen und Bschlabs in beiden Richtungen wegen Schneeglätte gesperrt.

ist zwischen Elmen und Bschlabs in beiden Richtungen wegen Schneeglätte gesperrt. Die Gramaiser Landesstraße (L267) ist zwischen Gramais und der Straßenkreuzung Häselgehr wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt.

ist zwischen Gramais und der Straßenkreuzung Häselgehr wegen Lawinengefahr in beiden Richtungen gesperrt. Die Sellraintalstraße (L13) wurde zwischen Kühtai und Kreuzung St. Sigmund ebenfalls in beiden Richtungen wegen Lawinengefahr gesperrt.

wurde zwischen Kühtai und Kreuzung St. Sigmund ebenfalls in beiden Richtungen wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Jerzener Straße (L243) wurde nach einem Erdrutsch zwischen Arzl/Pitzenebene und der Kreuzung L243/L62 in Wald gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Landesgeologe: „Bekannte Baustellen“ betroffen

Die von Muren und Hangrutschen betroffenen Verkehrsverbindungen seien hauptsächlich „bekannte, offene Baustellen, die uns schon zuletzt beschäftigt haben“, erklärte Landesgeologe Thomas Figl gegenüber der TT. „Wir wissen auch, welche Stellen durchaus kritisch sind. Wo aber noch etwas abgehen kann oder wird, kann aktuell niemand sagen. Da gibt es – anders als bei Lawinen – keine Möglichkeit, das genau zu bestimmen. Wir sind leider immer einen Schritt hinten nach.“

Wo noch etwas abgehen kann oder wird, kann aktuell niemand sagen. Thomas Figl, Landesgeologe

Laut Figl sei die aktuelle Situation zwar herausfordernd, allerdings wenig ungewöhnlich. „Weihnachtstauwetter mit Muren und Sperren erlebt Tirol immer wieder“, betonte er. „Obwohl heuer schon sehr viel Regen gefallen ist und auch noch einiges erwarte wird. Wir werden die Lage genau beobachten. Und reagieren, falls das erforderlich wird.“

Massive Probleme im Flugverkehr

Auch im Flugverkehr kam es zu erheblichen Problemen. Mehrere Flugzeuge, die im Landeanflug nach Innsbruck waren, mussten kurz vor der Landung durchstarten. Zwei Maschinen konnten bislang immer noch nicht landen und kreisen im Luftraum über Tirol. Flüge nach Innsbruck wurden annulliert.

Am Innsbrucker Flughafen sorgte die Wetterlage für Probleme. © Liebl/TT

Im Bahnverkehr musste die Strecke zwischen Innsbruck-Hötting und Hochzirl am Freitagvormittag bis kurz vor Mittag wegen Unwetterschäden gesperrt werden. Auf der Strecke zwischen Innsbruck und Seefeld kam es für Reisende zu Verspätungen.

Sturm- und Schneewarnung für Tirol

Vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag werden starke Sturmböen erwartet. In Tallagen können Windböen von bis zu 90 km/h auftreten, im Hochgebirge sind zeitweise schwere Sturmböen von über 100 km/h zu erwarten. Seitens der GeoSphere Austria wurde für ganz Tirol daher von Donnerstag bis Samstag die Warnstufe „Orange“ – die zweithöchste Warnung der vierstufigen Skala (3 von 4) – ausgegeben.

Für den Westen Tirols – die Bezirke Reutte, Landeck, Imst und der Westen von Innsbruck-Land – wurde zudem für den heutigen Freitag und Samstag die Schnee-Warnstufe „Orange“ ausgegeben.

Vor möglichen größeren Behinderungen es bei der Verkehrsinfrastruktur warnte Elmar Rizzoli, Leiter des Katastrophenschutzzentrums des Landes, am Donnerstag. „Etwa wenn umfallende Bäume Bahnverbindungen oder die Straßen blockieren.“ Rizzoli rief die Bevölkerung zur Vorsicht auf. „Unternehmen Sie keine Spaßfahrten“, appellierte er.

Große Lawinengefahr ab Freitag

Aufgrund der prognostizierten, sehr stürmischen Verhältnisse und der Neuschneemengen von über einem Meter im Hochgebirge gab der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Freitag für Teile Tirols die zweithöchste Lawinengefahrenstufe 4 – Große Lawinengefahr – aus. Hauptbetroffen sind die Regionen westlich des Wipptals sowie die Hohen Tauern.

In tieferen Lagen sowie im Tiroler Unterland gilt verbreitet die Lawinengefahrenstufe 3, Erhebliche Lawinengefahr. Diese kritische Lawinensituation dauert voraussichtlich bis Sonntag, 24. Dezember, an.

