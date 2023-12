Nur noch Schocktherapie hilft beim MCI-Neubau

Landeshauptmannstellvertreter Herbert Prock (SPÖ) war bereits 2001 sehr optimistisch, dass die Unternehmerische Hochschule MCI rasch neu gebaut wird. An Herbert Prock können sich heute nur noch Politinsider in Tirol erinnern, an den 2008 präsentierten Masterplan für den MCI-Neubau wohl niemand mehr. Seit dem ehemaligen Tiroler SPÖ-Vorsitzenden hat sich nicht viel verändert, außer dass fünf SPÖ-Chefs später Georg Dornauer im November 2023 dem Projekt eine sechsmonatige Auszeit verordnete. Weil die Kosten von ursprünglich 130 auf 250 Millionen Euro angewachsen sind.