Gesperrte Betten, kein Problem mehr?

Es ist etwas befremdlich, was in der Tiroler Gesundheitspolitik für wichtig erachtet wird und was offensichtlich weniger wichtig ist. Wenn Klinikchefs an die Öffentlichkeit gehen, über gesperrte Betten klagen, sagen, dass sie sogar PatientInnen, die Schmerzen haben, wegschicken oder auf einen späteren Operationstermin vertrösten müssen, gibt es keinen Krisengipfel, keine mediale Inszenierung. Es herrscht Schweigen im Walde. Nichts gibt es offensichtlich von sich aus zu sagen.