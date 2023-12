Polens Parlament stimmt für Rücknahme von Teilen der Justizreform

Warschau – Das neu gewählte Parlament in Polen hat erste Schritte zur Rücknahme der Justizreform gesetzt, die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 2021 als rechtswidrig verurteilt worden war. Die Abgeordneten votierten für eine Resolution, die mehrere Maßnahmen der kürzlich abgelösten PiS-Regierung für verfassungswidrig erklärt. Dabei geht es im Kern um die Zusammensetzung des einflussreichen Landesjustizrats. Dessen Mitglieder seien auf illegalem Weg ernannt worden und müssten zurücktreten, heißt es in der Resolution.

Gefeuert worden waren die Vorstandschefs und die Aufsichtsräte des Fernsehsenders TVP, des polnischen Radios sowie der Nachrichtenagentur PAP. Die Regierung Tusk wirft den Medien vor, sie hätten in den vergangenen acht Jahren unter der PiS-Regierung Parteipropaganda verbreitet. Auch internationale Organisationen hatten die einseitige Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien in Polen kritisiert.

Die PiS-Führung um Jaroslaw Kaczynski protestierte, sprach von einem Staatsstreich. Kundgebungen vor der Fernsehzentrale fanden aber keinen großen Zulauf. Einige PiS-Vertreter harrten im TVP-Gebäude auch über Nacht aus. Der Nachrichtenbetrieb wurde am Donnerstag unter neuer Ägide wiederaufgenommen.

Widerstand droht der neuen europafreundlichen Regierung in Polen auch bei der Reparatur des Justizsystems. Für die Resolution zum Landesjustizrat stimmten die Abgeordneten am Mittwoch zwar mit klarer Mehrheit. Doch Präsident Andrzej Duda hat die Justizreform der PiS wiederholt unterstützt, was eine Rücknahme trotz der Abstimmung erschweren könnte.