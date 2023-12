„Harmonie der Gegensätze“ beim Bergsilvester Innsbruck

Die Hofburg, die Hofkirche, der Dom zu St. Jakob sowie die berühmte Häuserzeile in Mariahilf werden von 29.12. bis 6.1., täglich ab 17 Uhr, zur spektakulären Kulisse für außerordentliche Bild- und Klangwelten mittels 3D-Fassadenmapping. Eingebettet in die imposante Kulisse der Nordkette zeigen sich die lebendige Vielfalt und das einzigartige Flair Innsbrucks an allen Ecken der Stadt. Der vermeintliche Gegensatz von „alpin“ und „urban“ wird auf die Fassaden geholt – urbane Schnelligkeit und Dynamik kombiniert mit alpiner Entschleunigung.

Die kleinen Gäste dürfen das Neue Jahr schon einen Tag früher begrüßen. Am 30.12. wird ab 14 Uhr in der Altstadt gefeiert, gespielt, getanzt und gelacht. Unter dem Motto „Silvesterzirkus“ wartet ein außergewöhnliches und abwechslungsreiches Programm auf die jungen Besucher:innen. Von Kasperl- und Puppentheater, Spiele- und Bastelstationen, Mitmachzirkus, bis hin zu cooler Musik, die zum Mittanzen einlädt. Als Highlight findet um 17.30 Uhr auf der großen Bühne am Vorplatz der Hofburg eine spektakuläre Abschlussshow statt, um das alte Jahr in bester Manier zu verabschieden. Die heimische junge Band „Funky Monkey“ sorgt für beste musikalisches Programm, während die Tanztruppe des Innsbrucker Street Motion Studio die Bühne in einen Dancefloor verwandelt. Die Altstadtgastronomie lädt die kleinen Besucher:innen zu einer kostenlosen Stärkung an verschiedenen Ständen in der Altstadt ein.