Land Tirol empfiehlt Auffrischungs-Impfung: Geschützt zu Weihnachtsfeier und Silvesterparty

Vor den Weihnachtsfeiertagen sind viele Menschen in Österreich krank. Vor allem Covid-19-Infektionen beherrschen das Geschehen. Zudem treten derzeit vereinzelte Fälle von Influenza und RSV auf, die aktuell auch in Tirol ansteigen.

Innsbruck – Das Land Tirol appelliert kurz vor Weihnachten wegen der nach wie vor grassierenden Corona-Welle an die Bevölkerung, Vorsicht walten zu lassen. Gerade vor Treffen mit vulnerablen und älteren Personen an den Feiertagen sollte man Hygienemaßnahmen einhalten und sich impfen lassen.

Das Abwassermonitoring Tirol zeigt aktuell eine weitere Zunahme an fiktiven SARS-Cov 2-Ausscheidern – die Positivitätsrate bei den Testungen liegt derzeit bei 37 Prozent. Erwartungsgemäß nehmen daher auch Covid-19 Erkrankungen zu. Zudem treten derzeit bereits vereinzelte Fälle von Influenza und RSV auf, die aktuell auch in Tirol ansteigen. Die Gesamtzahl an akut respiratorischen Infekten (ARI) liegt laut der Krankmeldungen der Österreichischen Gesundheitskasse in Tirol bei rund 7800 Fällen.