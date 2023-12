Behinderungen im Bahnverkehr in Deutschland, Hamburger Fischmarkt unter Wasser

Sturmtief „Zoltan“ fegt über Deutschland. Die stärksten Auswirkungen gibt es im Norden – vor allem Reisende haben mit den Sturmfolgen zu kämpfen.

Hamburg, Berlin – Sturmtief „Zoltan“ wirbelt die Weihnachtsreisepläne vieler Bahnkunden in Deutschland kräftig durcheinander. Wegen Sturmschäden kommt es am Freitag zu Verspätungen und Zugausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn, wie die Bahn online mitteilte. Bahnstrecken im Norden seien besonders stark betroffen. Zu Ausfällen oder Verspätungen könne es auch auf den Verbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt sowie Hamburg und München kommen, zudem könnten einige Halte entfallen.

Vor allem in Norddeutschland, aber auch in Teilen Hessens, beschädigten umgestürzte Bäume Oberleitungen oder blockierten Strecken. „Die DB ist mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen. Sämtliche Räumtrupps sind mit Reparaturfahrzeugen unterwegs, um etwa Bäume aus Gleisbereichen zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren“, sagte eine Bahn-Sprecherin.

In Hamburg drückte die schwere Sturmflut in der Nacht das Wasser der Elbe an Land überspülte dabei den Hamburger Fischmarkt und die umliegenden Straßen komplett. Das Wasser stand dabei teils hüfthoch. Da nicht alle Autos rechtzeitig weggefahren wurden, wurden auch sie überspült.

Überspülter Fischmarkt an der Elbe in Hamburg. © IMAGO/Hanno Bode

Wegen der erwarteten Auswirkungen der schweren Sturmflut ist seit Freitagmorgen der zentrale Katastrophenstab der Hamburger Innenbehörde im Dienst. „Es wird ein Wasserstand von 5,20 Meter erwartet, das entspricht Wasserstandsstufe 1 und damit nimmt der Katastrophenstab seinen Dienst auf“, sagte ein Sprecher der Innenbehörde.

Orkan-Böen fegten über die Schweiz

Orkan-Böen sind in der Nacht auf Freitag über die Schweiz hinweggefegt. Die Windspitzen erreichten in den Bergen teilweise über 180 Kilometer pro Stunde, wie der Wetterdienst Meteonews am Freitag mitteilte. Auch im Flachland war es in der Nacht stürmisch. So wurden in Luzern Windgeschwindigkeiten von 95 km/h gemessen, am Flughafen Zürich wehte der Wind laut Meteonews mit bis zu 93 km/h.

Das Sturmtief soll laut Prognosen bis Samstag starke Böen bringen. Nach Angaben des Wetterdienstes SRF Meteo vom Freitagmorgen wird der Wind am Freitagnachmittag vielerorts etwas schwächer.

Zudem hat es in den Bergen auch große Mengen an Neuschnee gegeben. Der Bund hat die Lawinengefahr in den Alpen auf die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (große Gefahr) erhöht.

Frau in Belgien von Tannenbaum erschlagen

Auf einem Weihnachtsmarkt in Belgien wurde eine Frau von einem etwa 20 Meter hohen Tannenbaum erschlagen. Das Nadelholz habe am Donnerstagabend einer starken Windböe nicht standgehalten, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Der Baum stürzte auf drei Personen, von denen eine wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb. Ob der riesige, festlich geschmückte Weihnachtsbaum schlecht gesichert war, blieb zunächst unklar.

Die Unglücksstelle auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Oudenaarde wurde nach dem Unfall abgesperrt und untersucht. Der Sender VRT berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass sofort nach dem Unglück etwa 20 Menschen den Baum angehoben und zwei der Opfer befreit hätten. Die dritte Person sei dann von Rettungskräften geborgen worden. (TT.com, APA, dpa)