Grippeimpfung: Impfquote dieser Saison liegt bei 7,9 Prozent

Wien - Die Influenza-Impfquote zum Schutz in der sich aufbauenden Grippe-Saison liegt noch deutlich unter zehn Prozent. MedizinerInnen betonten in den vergangenen Tagen, dass es nach wie vor ein guter Zeitpunkt für die Grippeimpfung sei. Es gebe zunehmende Influenza-Virusaktivität, aber noch keine "Welle". Analysen der ersten Grippe-Fälle in Österreich zeigen eine gute Übereinstimmung mit den in den Impfstoffen enthaltenen Stämmen, erläuterte das Zentrum für Virologie der MedUni Wien als Influenza-Referenzlabor.