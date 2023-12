Nach tödlichem Zugunglück in Garmisch: Anklage gegen drei Bahnmitarbeiter

München - Die Staatsanwaltschaft München II wollte sich nicht dazu äußern. Bei dem Unglück am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München entgleist - fünf Menschen starben, 78 wurden verletzt. Nun soll gegen drei Bahnmitarbeiter Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben werden.

Nach einem Zwischenbericht des deutschen Bundesamtes für Eisenbahnunfalluntersuchung hatten beschädigte Betonschwellen das Unglück verursacht. In dem Zwischenbericht benennen die Unfallermittler einen "Mangel am Oberbau" der Bahnstrecke als primäre Ursache für das Entgleisen des Regionalzugs. Die am Unglücksort verlegten Spannbetonschwellen hätten Schäden aufgewiesen, die dazu geführt hätten, dass die sogenannten "Schienenauflager" als Bindeglieder zwischen Schiene und Beton wegbrachen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, nach dem Unglück mehrere Hunderttausend Betonschwellen auszutauschen.