Spielen, basteln, einfach da sein: Osttiroler Jugendliche spenden ihre Zeit

Fünf Osttiroler Jugendliche arbeiten ehrenamtlich und bekommen so Einblicke in die Welt der Pflege.

Lienz, Nußdorf-Debant – Carina Ponholzer ist eine von fünf Freiwilligen, die heuer freiwillig ihre Zeit in einer Osttiroler Einrichtung spendeten. In einer Welt, die oft von Eile und Hektik geprägt ist, ist Zeit das kostbarste Geschenk, so das Motto der Initiative „Zeit schenken“, die vom Freiwilligen Zentrum Tirol Mitte, der youngCaritas Tirol und der Caritas-Regionalarbeit Osttirol ins Leben gerufen wurde. Schülerinnen und Schüler ab der zehnten Schulstufe setzen ihre Zeit in diesem Rahmen für wohltätige Zwecke ein. Über vier Monate engagierten sich fünf Jugendliche für jeweils zwei Stunden pro Woche.