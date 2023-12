Effizient: Rentiere schlafen beim Wiederkäuen, um im Sommer mehr essen zu können

Für die am Freitag im Fachblatt Current Biology veröffentlichte Studie reiste Furrer deshalb mit Elektroden und kleinen EEG Geräten, die man sonst für die Schlafmessung von Menschen braucht, nach Norwegen. Diese Elektroden wollten sie den Rentieren der Arctic University of Norway in Tromsø auf den Kopf kleben, um so ihre Gehirnströme zu messen.