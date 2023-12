Teure Skiausrüstung gestohlen: 53-Jähriger in Ischgl festgenommen

Weil ein Mann mit einer teuren Skiausrüstung, aber ohne entsprechende Kleidung in Ischgl unterwegs war, schöpfte die Polizei Verdacht. Tatsächlich handelte es sich bei dem 53-Jährigen um einen Seriendieb.

Ischgl – Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr fiel Beamten einer Polizeistreife im Ortszentrum von Ischgl ein Mann auf, der zwar hochpreisige Skiausrüstung bei sich hatte, jedoch keine passende Skikleidung trug. Als die Streife den Mann kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht. Nach einer kurzen Fahndung konnte er in einem Hotel in Ischgl gesichtet und festgenommen werden, die Skiausrüstung im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages wurde sichergestellt.