Zwei Fußgängerinnen auf Schutzwegen in Innsbruck von Autos angefahren

Innsbruck – Zwei schwere Unfälle in kurzer Zeit haben sich am Freitagabend im Innsbrucker Stadtgebiet ereignet. Gegen 19.35 Uhr wurde eine 77-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Kreuzung Pradlerstraße/Amraserstraße auf dem dortigen Schutzweg von einem abbiegenden Auto erfasst. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde von der Rettung in die Unfallambulanz der Innsbrucker Klinik gebracht. Der 31-jährige Autofahrer blieb unverletzt.