Open-Air-Premiere vom „Tiroler Sternenhimmel“: Spendenfreude trotz Regenfront

Telfs – Obwohl dichte Wolken und Regen den Blick auf den Himmel erschwerten, leuchtete der „Tiroler Sternenhimmel“ bei seiner Open-Air-Premiere in den Herzen der spendenfreudigen Besucherinnen und Besucher. Die einmalige Kulisse rund um die Kirche am Birkenberg oberhalb von Telfs schuf trotz des unwirtlichen Wetters eine zauberhafte Atmosphäre.

Hauptzweck des Benefizabends unter freiem Himmel war es, wieder gemeinsam Gutes zu tun und unschuldig in Not geratenen Tirolerinnen und Tirolern rasch zu helfen. Neben zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die für Verköstigung und die Verteilung der Friedenslichter sorgten, stellten sich namhafte Künstlerinnen und Künstler wie Gregor Bloéb, Die Trenkwalder, Marc Hess, Carmen Tannich mit Tanyc und das Musikschul-Quartett L.I.A.A. in den Dienst der guten Sache. Sie sorgten für ein mehr als einstündiges sowohl besinnliches wie auch sehr unterhaltsames Programm mit festlichen Weihnachtsklängen bis hin zu zeitlosen Klassikern. Auch in den nächsten Jahren soll der Benefizabend nun stets am 21. Dezember am Birkenberg stattfinden.