Einkaufssamstag vor Heilig Abend: Trübes Wetter sorgt für volle Geschäfte in Tirol

Auch wenn der letzte Einkaufssamstag Tirols Kassen klingeln ließ, zogen Innsbrucker Händler für das gesamte Weihnachtsgeschäft eine „durchwachsene Bilanz".

Innsbruck, Wörgl – In Tirol war am letzten Einkaufssamstag vor dem Heiligen Abend das "Last-Minute-Shopping" voll im Gange. Bei trübem, regnerischem Wetter machten sich die Menschen in die Innsbrucker Innenstadt sowie in die Einkaufszentren des Landes auf. Für das gesamte Weihnachtsgeschäft zog Michael Perger, Obmann des Innsbrucker Zentrumsvereins, aber eine "durchwachsene Bilanz" und schätzte das Minus im Vorjahresvergleich auf rund zehn bis 15 Prozent ein.

Die Gastronomie- und Hotelleriebetriebe in der Stadt würden aber "sehr gut laufen", schließlich sei Innsbruck seit dem Frühjahr "ausgebucht". Im Einzelhandel spüre man jedoch, dass die Menschen aufgrund der Teuerung weniger konsumieren und "mehr haushalten" müssen. Der Rückgang sei vor allem im Textilbereich sowie bei den Juwelieren spürbar, sagte Perger. Auch am Christkindlmarkt verzeichnete man - möglicherweise wegen der vielen Regentage während der Vorweihnachtszeit - sieben bis acht Prozent weniger Besucherinnen und Besucher. Aufgrund der Preisanpassung seien die Standler aber "zufrieden", besonders die Gastrohütten. Auch warme Bekleidung habe sich aufgrund des Wetters "sehr gut" verkauft.

Das Innsbrucker Einkaufszentrum Sillpark war indes gut gefüllt. Während am Freitag und Samstagvormittag das Geschäft zwar noch "ein bisschen verhalten" gewesen sei, ziehe es seit Mittag ordentlich an, sagte Center Manager Markus Siedl. "In Summe sind die Händler zufrieden und haben gute Umsätze", berichtete er. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete der Sillpark ein "minimales Plus" - das Jahr 2022 sei aber "sehr stark" gewesen. Die Menschen würden auch in etwa gleich viel ausgeben.

Profitiert hätten die Sillpark-Shops jedenfalls vom frühen Schneefall Anfang Dezember. "Wir hatten einen sehr starken Beginn, vor allem in der Black Friday-Woche", sagte Siedl. "Da waren die Kundinnen und Kunden natürlich gleich auf Winter eingestellt und haben Winterkleidung gekauft", der gute Start "hilft für das ganze Weihnachtsgeschäft" und habe es regelrecht angekurbelt, meinte er. Der Gutschein-Verkauf vom Center laufe auch "besser als sonst". Wenn die Menschen die Gutscheine meist vor Silvester einlösen würden, komme noch etwas zum Weihnachtsgeschäft dazu, weil dann oft "das ein oder andere dazugekauft" werde.