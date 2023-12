Roppener Tunnel in Fahrtrichtung Westen nach Unfall komplett gesperrt

Roppen – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag auf der A12 im Roppener Tunnel in Fahrtrichtung Westen. Ersten Informationen der Autobahnpolizei zufolge kollidierten gegen 15 Uhr zwei Fahrzeuge, über mögliche Verletzte gab es vorerst keine Informationen. Auch Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.