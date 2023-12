Lawine im Pitztal: 46-Jähriger gilt als vermisst, Suche am Sonntag erneut abgebrochen

Am Samstagnachmittag ging unterhalb des Rappenkopf im Pitztal eine Lawine ab und verschüttete wohl einen 46-jährigen Skitourengeher. Der Sucheinsatz verlief auch am Sonntag ergebnislos. Die Suche soll die kommenden Tage fortgesetzt werden.

St. Leonhard – Samstagmittag ging ein Notruf bei der Bergrettung Tirol ein. In der Nähe der Arzleralm am Rappenkopf im Gemeindegebiet von St. Leonhard Pitztal war eine Lawine abgegangen. Ein Skitourengeher hatte eine Skiaufstiegsspur, die in den Lawinenkegel führte, entdeckt und Alarm geschlagen.

Am Samstag wurde der Einsatz gegen 18.45 Uhr wegen steigender Lawinengefahr vorerst ergebnislos abgebrochen. Am Sonntag um 9 Uhr wurde die Suche nach dem Verschüttetem wieder aufgenommen – und um 13.15 Uhr ergebnislos abgebrochen. Der Mann konnte erneut nicht gefunden werden. Laut Polizei wird die Suche nach dem Mann „die kommenden Tage“ fortgesetzt.

Die Suche in dem etwa 1000 Meter langen, 300 Meter breiten und rund zehn Meter tiefem Lawinenkegel nehme viel Zeit in Anspruch, so die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte der Bergrettung Innerpitztal mit Jerzens sowie weitere Kräfte mehrerer Bergrettungsortsstellen aus dem Bezirk Imst, suchten mit drei Hundeführern die Stellen ab. Auch die Hubschrauber Libelle Tirol und Alpin 2 waren im Einsatz. Laut Polizei waren am Sonntag insgesamt 70 Personen an der Suchaktion beteiligt.