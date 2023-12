Lawine im Pitztal: Retter gehen von Verschüttetem aus, Suche wird heute fortgesetzt

Am Samstagnachmittag ging unterhalb des Rappenkopf im Pitztal eine Lawine ab und verschüttete wohl einen Skitourengeher. Der Sucheinsatz wurde am Abend ergebnislos abgebrochen und soll heute fortgesetzt werden.

St. Leonhard – Samstagmittag ging ein Notruf bei der Bergrettung Tirol ein. In der Nähe der Arzleralm am Rappenkopf im Gemeindegebiet von St. Leonhard Pitztal war eine Lawine abgegangen. Ein Skitourengeher hatte eine Skiaufstiegsspur, die in den Lawinenkegel führte, entdeckt und Alarm geschlagen.