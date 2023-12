Lawinenabgang im Pitztal: Bergrettung und Hubschrauber suchen nach Verschüttetem

Piösmes – Am Samstag gegen 14.30 Uhr ging ein Notruf bei der Bergrettung Tirol ein. In der Nähe der Arzleralm am Roppenkopf im Gemeindegebiet von St. Leonhard Pitztal war eine Lawine abgegangen. Die sich im Einsatz befindende Bergrettung Innerpitztal geht bislang von einem Verschütteten aus. Es dürfte sich dabei um einen Skitourengeher handeln, da in der Nähe des Lawinenkegels Einfahrtsspuren von Skiern gesichtet wurden.