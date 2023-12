„Leistung aller Beteiligten war enorm": Mattle dankt Einsatzkräften für ihr Engagement

Vom Tunnelbrand in Terfens bis hin zum Hochwasser im Sommer: Die Einsatzkräfte in Tirol waren auch dieses Jahr unermüdlich im Einsatz. LH Mattle bedankte sich am Samstag bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für ihr Engagement.

Innsbruck – Während die kommenden Weihnachtsfeiertage für die meisten Menschen in Tirol eine ruhige und besinnliche Zeit bedeuten, gibt es viele, die auch an den Feiertagen weiterhin im Einsatz sind. Darunter zählen etwa Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr, Rettung oder Polizei, aber auch der Leitstelle oder der Landeswarnzentrale.

Um den Einsatzkräften für das vergangene, recht bewegte Jahr in Tirol zu danken, suchte LH Anton Mattle am Samstag die Leitstelle Tirol und das Rote Kreuz Innsbruck auf. „Wer in Tirol den Notruf wählt, kann sich darauf verlassen, schnelle und kompetente Hilfe zu erhalten – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Egal ob zu Weihnachten, Silvester oder auch an anderen Feiertagen – die Leitstelle Tirol und die Tiroler Einsatzorganisationen sind tagtäglich im Dienste der Sicherheit einsatzbereit. Für dieses Engagement gebührt ihnen allen unser großer Dank. Gleichzeitig geht mein Dankeschön auch an die Familien, Verwandten, Freundinnen und Freunde zuhause, die für diesen wichtigen Dienst ihrer oder ihres Angehörigen an der Allgemeinheit Verständnis aufbringen und dies unterstützen.“

Auch 2023 waren die Leitstelle und diverse Einsatzorganisationen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert, hieß es in einer Landesaussendung am Samstag. Angefangen vom Tunnelbrand in Terfens bis hin zum Hochwasser im Sommer. „Die Leistungen aller Beteiligten bei diesen Einsätzen waren enorm. In Folge des Klimawandels werden wir jedoch auch in den kommenden Jahren mit Starkwetterereignissen und draus resultierenden Einsätzen konfrontiert sein. Diesen Herausforderungen stellen wir uns auch im neuen Jahr. Möglich ist dies auch nur mithilfe tausender Freiwilliger, die sich ehrenamtlich engagieren. Ihnen allen gilt mein Dank." (TT.com)