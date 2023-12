Stoppschild mit Banksy-Werk geklaut: Polizei nimmt Verdächtigen fest

London – Nachdem Unbekannte am Freitag ein Stoppschild mit einem mutmaßlichen Kunstwerk von Banksy mitgenommen hatten, hat die Londoner Polizei einen Verdächtigen festgenommen. „Ein Mann wurde im Zusammenhang mit dem Fall wegen des Verdachts auf Diebstahl und Sachbeschädigung festgenommen", teilte die Metropolitan Police am Samstagabend mit. Er bleibe in Gewahrsam. Das Verkehrszeichen sei ersetzt worden, um niemanden zu gefährden.