29-Jährige zwei Wochen in Wiener Wohnung festgehalten und missbraucht

Wien – Eine 29-Jährige soll etwa zwei Wochen in einer Wohnung in Wien-Meidling festgehalten, attackiert und wiederholt zu sexuellen Handlungen genötigt worden sein.

Am Samstag meldete sich die Frau bei einer Freundin, die die Polizei alarmierte. Der 51-jährige Peiniger wurde festgenommen und befindet sich in Gewahrsam. Er soll nun vom Landeskriminalamt einvernommen werden, berichtete die Exekutive am Sonntag. (APA)