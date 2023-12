Papst Franziskus warnt vor zu viel Konsum zu Weihnachten und ruft zum Frieden auf

Am vierten Adventssonntag hat Papst Franziskus beim Angelus-Gebet die Gläubigen vor zu viel Konsum an Weihnachten gewarnt. Außerdem richtete der Papst einen Friedensappell an die Welt.

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am letzten Adventsonntag die Gläubigen aufgefordert, das Weihnachtsfest nicht mit Konsumismus zu verwechseln. Er appellierte an die Christen, Weihnachten „mit Schlichtheit und ohne Verschwendungen“ zu feiern und dabei in das Fest all jene Personen einzubinden, die einsam sind.

Zugleich richtete der Papst einen Aufruf für den Frieden. Ausdrücklich erinnerte er an die Konflikte in Israel, Palästina und in der Ukraine. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gedachte all jener Menschen, die unter Armut, Hunger und Versklavung leiden.