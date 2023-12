Betrüger prellte Hotelrechnung in Kirchberg und täuschte Immobilienkauf vor

Die Polizei in Kirchberg hat einen mutmaßlichen mehrfachen Betrüger festgenommen. Der 73-jährige Deutsche zahlte weder die Hotelrechnung, noch mehrere bestellte Fernseher. Außerdem täuschte er mehrere Immobilienkäufe vor.

Kirchberg – Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei in Kirchberg nun ein Betrüger-Paar ausfindig machen. Ein 73-Jähriger und eine 68-Jährige – beide aus Deutschland – stehen in Verdacht, sich Mitte Dezember in ein Hotel eingemietet zu haben – ohne die Rechnung begleichen zu wollen.