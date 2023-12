Kirchberg – Am Heiligen Abend gegen 13.50 Uhr ist ein 50-jähriger Österreicher beim Entsorgen eines kaputten Holzstuhls vom Balkon seiner Wohnung gestürzt. Der Mann fiel aus einer Höhe von etwa drei Metern auf einen hölzernen Gartentisch. Der 50-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus in St.Johann in Tirol geflogen. (TT.com)