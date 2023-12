Tumulte bei Demonstration für Annullierung der Serbien-Wahl

Eine Woche nach der Parlamentswahl in Serbien ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Tausende Menschen gingen am Sonntag in der Hauptstadt Belgrad auf die Straße und forderten eine Annullierung der Wahl. Die Menge versuchte in das Rathaus einzudringen, einige Demonstranten kletterten auf das Gebäude, warfen Steine und schlugen Fenster ein. Gegen 22.00 Uhr drängte die Polizei die Demonstranten schließlich vom Rathaus ab.