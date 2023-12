16 Tote bei Angriff auf Dorf in Nigeria

Bei einem Angriff auf Dorfbewohner in Nigeria sind 16 Menschen getötet worden. Das Dorf Mushu im Bundesstaat Plateau in der Landesmitte sei gegen Mitternacht attackiert worden, sagte ein Militärvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Wer hinter dem Angriff stand, war zunächst unklar. In der Region gibt es immer wieder Zusammenstöße zwischen Bauern und Viehzüchtern, außerdem ethnische und religiöse Spannungen.