2023 deutlich über eine Million Asylanträge in Europa

Deutschland bleibt das Hauptzielland für Asylsuchende in der EU. Im Oktober entfielen laut EUAA 27 Prozent aller Asylanträge auf Deutschland – mehr als auf die zweit-und drittplatzierten Länder Frankreich und Italien zusammen.

Berlin – Nach Angaben der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) ist die Anzahl der Asylanträge heuer auf über eine Million gestiegen. Allein bis Ende Oktober wurden demnach rund 937.000 Anträge registriert – ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Zeitungen zufolge bis Ende November 325.801 Asylanträge – ein Plus von 52 Prozent im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Vorjahres.