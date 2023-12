Theater, Krippenwege und Konzerte: Das ist rund um die Festtage los in Tirol

Von Krippenwegen, Ausstellungen, bis hin zu stimmungsvollen Konzerten: An den Feiertagen gibt es auch heuer wieder einige Höhepunkte für Alt und Jung. Eine kleine Auswahl an Tipps für alle Bezirke Tirols.

Innsbruck

Odysee im Landestheater

Bettina Bruinier, die neue Co-Direktorin Schauspiel, startete ihre Regiereise am Landestheater in Innsbruck mit dem Stück „Odyssee“ von Roland Schimmelpfennig. Am 30. Dezember wird es ab 19 Uhr erneut im Landestheater aufgeführt. Angelegt ist es als multidisziplinäres, partizipatives Projekt mit einem internationalen Chor. Karten gibt es hier.

Nachtwache in der Altstadt

Am 27. Dezember, ab 18 Uhr, zieht der Nachtwächter durch die Altstadtgassen und erzählt Spannendes aus vergangenen Zeiten. Mehr Infos dazu hier.

Innsbruck-Land

Farbenfrohe Nacht im Stubaital

Die Night of Colours am 27. Dezember im Skigebiet „Schlick 2000“ im Stubaital verspricht ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das ganz unter dem Motto „Farbe, Licht und Feuer“ steht. Bahnauffahrten zur Mittelstation starten ab 19.30 Uhr, die Show selbst beginnt um 20.30 Uhr.

Krippele schaugen in Thaur

Seit Jahrhunderten wird in Thaur der Brauch „Krippele-schaugen“ während der Weihnachtszeit gepflegt. Im Thaurer „Krippenführer“ sind sieben Routen gekennzeichnet. Anmelden kann sich hier.

Imst

Krippenpfad in Imst

Der Imster Krippenpfad ist und bleibt ein Klassiker rund um die Weihnachtszeit. Entlang der beschilderten Strecke in der verwinkelten Imster Oberstadt gibt es bis zum 6. Jänner 35 Kunstwerke zu entdecken. Dabei lohnt sich auch ein Abstecher in der Galerie der Imster Krippenakademie in der Pfarrgasse 5: vom 27. Dezember bis 6. Jänner, Freitag bis Sonntag, von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Buabe-Tag mit erster Schallerprobe

Es geht aber auch schon in die Fasnacht: Die Roppener haben am Buabe-Tag, dem 26. Dezember, ab 18 Uhr ihre erste Schallerprobe zwischen „Angelus“ und „Garber“.

Landeck

Krippenausstellung in Landeck

Krippele schaug‘n. Das Schlossmuseum hat noch bis 6. Jänner 2024 jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet und zeigt einige Krippen aus dem Depot und die legendären „Zangerl Krippe“.

Festliches mit den Wiltener Sängerknaben

Die Wiltener Sängerknaben sorgen am 27. Dezember für festliche Weihnachtsstimmung im Arlbergsaal in St. Anton. Auf dem Programm stehen klassische und alpenländische Weihnachtslieder. Beginn ist um 19 Uhr. Karten (ab 17 € für Erwachsene, 13 € Kinder) gibt es beim Tourismusverband St. Anton oder direkt online.

Reutte

Besinnliches Spazierengehen

„Zeit zum Weihnachten spüren“ heißt es auf Einladung des Kulturausschusses der Gemeinde Pflach. Über Weihnachten hinaus lädt der Adventweg (von der Ulrichskirche über den Damm bis zum Dorfplatz) zum besinnlichen Spaziergang ein.

Sonne Mond und Sterne

Auch das Museum im Grünen Haus lädt ein – zur Sonderausstellung „Sonne – Mond – Sterne“. Diese beschäftigt sich bis 24. Februar mit den Themen Raumfahrt und Astronomie und deren Verbindungen zur Marktgemeinde Reutte (Dienstag bis Samstag, 13 bis 17 Uhr). Am 5. Jänner ab 19 Uhr findet im Museum wieder die Weihnachtliche Volksmusik statt.

Schwaz

„Whyrauch“ spielen auf

Whyrauch ist einer Selbsthilfegruppe für Weihnachtsgeschädigte entsprungen. Das Ensemble besteht aus Helmut Sprenger (Klarinette), Martin Flörl (Trompete), Wolfgang Peer (Akkordeon), Christoph Stock (Gitarre), Walter Singer (Kontrabass) und Gerhard Gruber (Schlagzeug). Sie interpretieren u. a. Weihnachtsmusik aus aller Welt am 29.12. ab 20.15 Uhr im frei-raum in Jenbach.

Kitzbühel

Weihnachtspfad und Pferdeschlitten

Seit Jahren ein Klassiker an den Weihnachtsfeiertagen ist der Weihnachtspfad Itter am 26. Dezember ab 18 Uhr. Auf dem Weg erleuchten 1000 Fackeln den Weg durch das kleine Dörfchen, entlang des wunderschönen Rosenweges bis hin zum Schusterhof. Ebenfalls ein Fixtermin am 26. Dezember ist das Stefani Pferdeschlittenrennen auf der Trabrennbahn in St. Johann. Beginn ist um 13 Uhr.

Jahresendspurt in Kitzbühel

Einen stimmungsvollen Jahresausklang und Start in das neue Jahr gibt´s in Kitzbühel. Am 31. Dezember tummeln sich ab 15 Uhr leuchtende Straßenkünstler in den Gassen der Innenstadt.

Kufstein

Zug fährt ab in Bruckhäusl

Für leuchtende Augen sorgt die Ausstellung des Modellbahnclubs Bruckhäusl. Bestaunen kann man die Anlage mit rund 40 Zügen am Samstag, 23.12., von 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 24.12., von 9 bis 12 Uhr. Eintritt freiwillige Spenden.

Lichtfestival in Kufstein

Beim Lichtfestival Kufstein erwacht die Festung zum Leben. Rundgänge gibt es ab 27.12. täglich von 17 bis 21 Uhr im Halbstundentakt. Karten gibt es hier.

Jahresausklang in Kirchbichl

Mit Livemusik und Kulinarik lassen die Kirchbichler das Jahr am 30.12. ab 19 Uhr am Dorfplatz ausklingen. Farbenfroher Höhepunkt ist das Klangfeuerwerk um 22 Uhr.

Lienz

Bergweihnacht in Kartitsch

Die Kartitscher Bergweihnacht am 28. Dezember verbreitet auch nach den offiziellen Feiertagen Besinnlichkeit und Unterhaltung. Ab 13 Uhr werden rund um den Gemeindesaal traditionelle Fertigkeiten wie Heutragen, Holztragen oder Korbflechten nachgestellt. Auf die Kleinen warten eine Keksbackstube, ein Märchenwald und eine Winterspielwiese.

Dreikönigsmarkt mit Norman Stolz