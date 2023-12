Gasthaus Anich in Innsbruck: Gut aus der Zeit gefallen

Der Fels in der Brandung im Kampf gegen Gentrifizierung, Modernisierung und auch Inflation heißt Gasthaus Anich.

Innsbruck – Dass das Gasthaus Anich mit seiner Holzvertäfelung, dem alten knarrenden Holzboden, der sehr einfachen Tischbedeckung in verblasstem Gelb und Grün und der etwas zu kitschig geratenen Weihnachtsdeko ein wenig wie aus der Zeit gefallen wirkt, stört nicht weiter. Es handelt sich um gutbürgerliche Küche, unkompliziert und einfach. Es kann also wie in unserem Fall passieren, dass die Hauptspeise serviert wird, während man noch mit der Vorspeise beschäftigt ist. Mittags gibt es zur Vorspeise die Wahl zwischen fünf verschiedenen Suppen und einem gemischten Salat (zwischen 6 und 8,50 Euro) und neun verschiedenen Hauptspeisen (zwischen 13,50 und 19 Euro) – zwei davon vegetarisch. Es gibt auch ein Dessert: Apfelstrudel um 7,50 Euro.