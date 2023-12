Händetrockner löste Feuer in Innsbrucker Altstadt-Lokal aus

Innsbruck – Zu einem Einsatz in der Innsbrucker Altstadt musste am Weihnachtsabend die Feuerwehr ausrücken. Am Sonntag gegen 23.10 Uhr wurde Brandalarm in einem leerstehenden Gastlokal ausgelöst. Wie sich herausstellte, hatte ein Händetrockner aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen.