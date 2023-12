Bei Explosion auf Krim ein Toter und zwei Verletzte

Bei dem ukrainischen Angriff auf den Hafen der Stadt Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist laut Behörden ein Mensch getötet worden. Es gebe auch zwei Verletzte, teilte der von Moskau eingesetzte Krim-Statthalter Sergej Aksjonow am Dienstag mit. Durch die Wucht der Detonation seien sechs Häuser beschädigt worden.

Demnach zerbrachen vor allem Fensterscheiben. Bewohner mussten laut Aksjonow bei Verwandten, Freunden und in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden.

Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte wurde bei dem Angriff in der Nacht zum Dienstag ein Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte zerstört. Das große Landungsschiff "Nowotscherkassk" sei mit Marschflugkörpern getroffen worden, teilte der Kommandant der Luftstreitkräfte, Mykola Oleschtschuk, mit. In sozialen Netzwerken waren Fotos und Videos einer großen Explosion zu sehen. Die Echtheit der Aufnahmen und die Angaben Oleschtschuks konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Der Chef der Krim-Republik, Aksjonow, bestätigte bei Telegram in der Nacht eine "feindliche Attacke" samt Detonation und Feuer in der Region Feodossija. Das Gebiet sei abgeriegelt worden. Aksjonow forderte die Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Die von Russland bereits 2014 unter Bruch des Völkerrechts einverleibte Krim ist immer wieder Ziel ukrainischer Angriffe - seit Moskau am 24. Februar 2022 seinen Krieg gegen das Nachbarland begonnen hatte.