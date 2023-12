Schwerer Sturm in Australien: 110.000 Haushalte ohne Strom, eine Tote

Sydney – Nach einem schweren Sturm ist im Osten Australiens bei 110.000 Haushalten der Strom ausgefallen. Der Energieversorger Energex sprach am Dienstag von „katastrophalen" Schäden an Stromleitungen in der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland, Brisbane, und in der Region Gold Coast. Die Schäden seien „in der Größenordnung eines Zyklons". Bei einigen Haushalten werde die Wiederherstellung der Stromversorgung Tage dauern, erklärte Energex.