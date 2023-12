Schwiegervater und -sohn prügelten sich in Mittelfranken zu Weihnachten krankenhausreif

Nürnberg – Im mittelfränkischen Diebach ist eine Auseinandersetzung zwischen Schwiegersohn und Schwiegervater zu Weihnachten so sehr eskaliert, dass beide im Krankenhaus landeten. Die Männer gerieten am späten Abend des Christtages "nach ausgiebigem Alkoholkonsum aneinander", wie die Polizei am Dienstag mitteilte.