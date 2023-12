Kritischer Blick auf Zeitgeschehen: Hubert Oeggl veröffentlichte neues Buch

Die Krise der westlichen Demokratien, die zunehmende Angst vor der Zukunft, Nationalismus und Populismus, Migration und Flüchtlinge sowie Klimapolitik und Krieg in Europa sind nur einige der drängenden Themen, die die letzten Monate und Jahre geprägt haben. In seinem Buch versucht Oeggl in mehr als 50 Essays das aktuelle Zeitgeschehen darzustellen. Der 1939 in Innsbruck geborene Journalist wirft kritische Fragen zur Rolle der Kirche im Russland-Ukraine-Konflikt auf und hinterfragt die manchmal mühsame Suche nach friedlichen Lösungen von Konflikten.