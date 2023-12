Razzia und Festnahmen nach Anschlagswarnung in Köln

Köln – Im Zusammenhang mit einer Anschlagswarnung für den Kölner Dom hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Wohnung durchsucht und fünf Männer festgenommen. Während vier von ihnen nach dem Einsatz von Spezialeinheiten zu Weihnachten in Wesel wieder freigelassen worden seien, bleibe einer der Männer, ein 30-jähriger Tadschike, bis zum 7. Jänner in Haft, teilte das Polizeipräsidium Köln am Dienstag mit.