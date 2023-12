70-Jähriger bei Kollision auf Piste in Alpbach verletzt, zweiter Skifahrer fuhr davon

In Alpbach wurde ein Skifahrer von einem anderen Wintersportler gerammt und dadurch verletzt. Der Unbekannte fuhr davon. Auch im Zillertal forderte eine Kollision auf einer Piste zwei Verletzte.

Alpbach – Nach einem Skiunfall mit Fahrerflucht im Unterland am Dienstag ermittelt die Polizei: Ein 70-jähriger Wintersportler wurde gegen 11 Uhr auf der sogenannten „Horn Abfahrt “ (Rote Piste Nr. 5) im Bereich der Talstation der Hornbahn 2000 von hinten von einem bisher unbekannten Skifahrer gerammt und an der rechten Schulter verletzt. Der Unbekannte dürfte keine Blessuren davongetragen haben. Er hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten bekannt zu geben.