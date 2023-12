Schwere Stürme in Australien - sieben Tote

Bei schweren Stürmen im Osten Australiens sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. In der Stadt Gympie im Bundesstaat Queensland wurden am Dienstag bei Sturzfluten drei Frauen in einen Regenwasserkanal mitgerissen, wie die Behörden mitteilten. Eine 40-Jährige kam dabei ums Leben, eine Frau überlebte, die dritte Frau wird noch vermisst. Die Suche nach der Vermissten sollte am Mittwoch fortgesetzt werden.