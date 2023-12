Südkoreanischer Schauspiel-Star Lee Sun-kyun tot aufgefunden

Seoul – Der aus der Oscar-gekrönten Gesellschaftssatire "Parasite" bekannte südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun ist einem Medienbericht zufolge tot. Der Leichnam des Darstellers sei in einem Fahrzeug an einem Park in der Hauptstadt Seoul gefunden worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Demnach nahm der 48-Jährige sich mutmaßlich das Leben.