Polizei stieß in Laa auf 198 Kilogramm illegale Pyro-Gegenstände

Laa a.d.Thaya – Die Polizei hat bei einer Kontrolle Dienstagabend am Grenzübergang Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) in einem Pkw rund 198 Kilo an illegalen pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt. Die vier slowakischen Insassen im Alter von 18, 21, 26 und 42 Jahren wurden nach dem Pyrotechnikgesetz an die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die niederösterreichische Exekutive am Mittwoch in einer Aussendung. Zudem wurde von jedem eine Sicherheitsleistung eingehoben.